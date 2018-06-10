Первый самолет делегации Ким Чен Ына прибыл в Сингапур

Грузовой самолет Ил-76, сопровождающий лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, приземлился в сингапурском аэропорту Чанги, сообщает NHK.

Самолет, на борту которого, по данным СМИ, находятся автомобили северокорейского лидера, использовался для его поездки в Далянь.

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Отмечается, что у Ким Чен Ына запланирована встреча с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном, а 12 июня состоятся переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что самолет китайской авиакомпании, на борту которого, предположительно, находится Ким Чен Ын, сменил пункт назначения.