Роухани упрекнул США в навязывании своей политики другим странам

Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал США за попытки навязать политику другим странам, сообщает Reuters.

Об этом Роухани заявил в ходе расширенного заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао. По его мнению, навязывание США своей политики представляет угрозу для всех государств.

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Иранский президент также поблагодарил Россию и Китай за усилия по сохранению ядерного соглашения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за ситуации вокруг ядерной программы Ирана. По словам главы государства, выход США из СВПД может дестабилизировать обстановку. Путин подчеркнул, что российская сторона продолжит следовать всем взятым на себя обязательствам по ядерной сделке.