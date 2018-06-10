Путин позитивно оценил планы КНДР и США в русле «дорожной карты» России

Президент России Владимир Путин дал позитивную оценку настрою КНДР и США на разрешение кризиса в русле «дорожной карты» урегулирования, которая была предложена Россией и Китаем, передает РИА «Новости».

«Существенное влияние на ситуацию с безопасностью на пространстве ШОС оказывает проблема корейского полуострова. Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем «дорожной карты» урегулирования», — сказал Путин.

Реклама

С этим заявлением Путин выступил в ходе расширенного заседания саммита ШОС в Китае.

«По линии ШОС следует и далее оказывать содействие нормализации обстановки в регионе. Россия приветствует предстоящий саммит США и Северной Корее и отмечает большой вклад КНР в разрешение кризиса на Корейском полуострове», — отметил президент.

Ранее Путин назвал приоритетное направление взаимодействия в ШОС.