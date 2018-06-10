Макрон назвал сроки и место саммита G7 во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит G7, который должен пройти во французском городе Биарриц, скорее всего состоится в конце лета, передает РИА «Новости».

«Франция в следующем году принимает президентство в G7. Мы продолжим работу по некоторым темам, чтобы быть более эффективными. В начале следующего года мы представим и свои приоритеты», — сообщил Макрон.

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Об этом он сообщил по итогам пребывания на саммите G7 в Канаде.

«Саммит пройдет в красивом городе Биарриц, мэр которого согласился нас принять», — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7 из-за заявлений, сделанных премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его пресс-конференции.