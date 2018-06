Канада ответила Трампу на обвинения в адрес Трюдо

Представители премьер-министра Канады Джастина Трюдо прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа, который обвинил канадского лидера в нечестном поведении, передает Reuters.

«The prime minister said nothing he hasn't said before — both in public, and in private conversations with the president,», — сказали представители канадского премьера.

Они также отметили, что Трюдо остается сконцентрированным на том, что удалось достигнуть в течение двухдневного саммита G7 в Квебеке.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил негодование в связи с «кротким и мягким» поведением Трюдо в ходе их встреч во время саммита G7.