Мэй назвала условие для возвращения России в G8

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для того, чтобы Россия вернулась в состав G8, она должна изменить свое поведение, передает РИА «Новости».

«Россия перестала входить в G8, G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем России в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует», — сказала Мэй.

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Таким образом британский премьер ответила на вопрос журналиста, который поинтересовался, не считает ли Мэй, что американский президент Дональд Трамп не прислушивается к ее точке зрения по этому вопросу.

Ранее Тереза Мэй заявила о готовности ввести новые меры против России.