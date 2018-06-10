Тереза Мэй заявила о готовности ввести новые меры против России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о договоренности, достигнутой между лидерами стран G7 о готовности при необходимости принять решение о введении новых ограничительных мер против России, передает РИА «Новости».

«Я приветствую понимание «семеркой» необходимости сохранить санкции в отношении России в свете того, что Россия не выполнила в полной мере обязательства по минским соглашениям на Украине. Мы договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры в отношении России», — сказала Мэй.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 договорились о противодействии «враждебной» России. Предложение было внесено премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.