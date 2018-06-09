Лавров: Россия не просилась обратно в G8

Россия никогда не просилась обратно в G8 и прекрасно работает в других форматах, передает РИА «Новости» заявление главы МИД Сергея Лаврова.

«Мы никогда ни у кого не просились назад. Когда было принято решение о том, чтобы наши партнеры западные в «восьмерке» больше не участвовали и они вернулись в свой формат «семерки», мы это восприняли как их решение. И прекрасно работаем в других форматах — и в ШОС, и в БРИКС, особенно в «двадцатке», где разделяют наши подходы», — заявил он.

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Лавров отметил, что считает формат G20 самым перспективным.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возвращение России в «Большую восьмерку» (G8) было бы полезным.

По его словам, на саммите «некоторым понравилась идея возвращения России».