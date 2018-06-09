Трамп пообещал «раскусить» Ким Чен Ына за минуту
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему понадобится минута, чтобы определить серьезность намерений лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».
«Сколько времени мне понадобится, чтобы понять? Я пойму в первую же минуту… Я думаю, что я очень быстро пойму, произойдет ли что-то хорошее. И если этого не произойдет, я не буду тратить свое время и не хочу тратить его», — пояснил Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы подписания коммюнике по итогам саммита «Большой семерки». На саммите Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G8. Позднее канадский министр иностранных дел Христя Фриланд подтвердила, что во время саммита прошли переговоры по возвращению России в G8, однако они состоялись в неофициальной обстановке.