AP рассказал о возможности окончания Корейского кризиса после саммита в Сингапуре

Для реализации полной денуклеаризации в рамках северокорейской ядерной программы, вероятно, понадобится более чем один саммит, пишет Associated Press.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут столкнуться с большими трудностями, если будут намерены заключить сделку без других участников. Отмечается, что такой вариант может привести не к миру, а к катастрофе.

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В материале говорится, что Трамп может счесть быстрое заключение мирного договора как довольно безболезненный путь к Нобелевской премии мира. Между тем, мотивация Ким Чен Ына, возможно, заключается в том, чтобы вывести из южной части полуострова американские войска, помимо этого, в долгосрочной перспективе — смягчение санкций США в отношении Пхеньяна.

Несмотря на предположения о мотивациях со стороны США и КНДР, обе страны выглядят готовыми к заключению мирного договора, который фактически положил бы конец Корейскому кризису.

Однако для заключения мирного договора может быть недостаточно участия Южной Кореи и Китая. AP отмечает, что заключение подобного мирного договора, который имел бы обязательную юридическую силу, в Сингапуре маловероятно.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил ранее, что США стремятся к фундаментальным изменениям в отношениях с Северной Кореей.