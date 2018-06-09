AP рассказал о возможности окончания Корейского кризиса после саммита в Сингапуре
Для реализации полной денуклеаризации в рамках северокорейской ядерной программы, вероятно, понадобится более чем один саммит, пишет Associated Press.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут столкнуться с большими трудностями, если будут намерены заключить сделку без других участников. Отмечается, что такой вариант может привести не к миру, а к катастрофе.
В материале говорится, что Трамп может счесть быстрое заключение мирного договора как довольно безболезненный путь к Нобелевской премии мира. Между тем, мотивация Ким Чен Ына, возможно, заключается в том, чтобы вывести из южной части полуострова американские войска, помимо этого, в долгосрочной перспективе — смягчение санкций США в отношении Пхеньяна.
Несмотря на предположения о мотивациях со стороны США и КНДР, обе страны выглядят готовыми к заключению мирного договора, который фактически положил бы конец Корейскому кризису.
Однако для заключения мирного договора может быть недостаточно участия Южной Кореи и Китая. AP отмечает, что заключение подобного мирного договора, который имел бы обязательную юридическую силу, в Сингапуре маловероятно.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил ранее, что США стремятся к фундаментальным изменениям в отношениях с Северной Кореей.