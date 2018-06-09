Путин ответил на вопрос о преемнике из числа губернаторов

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность выбора преемника на своем посту из числа губернаторов в интервью программе «Вести в субботу».

По словам Путина, нужно следить за теми, кто отвечает высокому статусу руководителя региона.

«Нужно следить с особым вниманием за теми, у кого получается, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя субъекта Российской Федерации», — сказал Путин.

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Он отметил, что назначенные в последнее время губернаторы «не просто очень симпатичные люди», но и достаточно молодые. Кроме того, по его мнению, они очень хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение конечного результата в работе.

«Это видно по ним, у них прямо глаза горят. Меня это очень радует», — сказал Путин и пожелал им успеха.

Отвечая на вопрос о том, объявлен ли «конкурс» на преемника среди губернаторов, глава государства заявил, что «жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать».