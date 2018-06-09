Atlantic рассказал, почему заявление Трампа о возвращении России в G8 является странным

Заявления президента США Дональда Трампа о желании вернуть Россию к формату G8 поражают по нескольким причинам, пишет The Atlantic.

Первое — Трамп дистанцируется от решения, которое изначально принимали США при руководстве экс-президента Барака Обамы.

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Во-вторых, отмечает Atlantic, заявления Трампа прозвучали во время ведущегося расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы и обвинения в сговоре Москвы с предвыборным штабом Трампа.

Третья причина — возможно, самая главная — это то, что «поведение России» не изменилось после присоединения Крыма, которое произошло в результате проведения референдума в 2014 году.

Несмотря на то, что другие страны могут отвергнуть призыв Трампа вернуть Россию в G8, «большая семерка» переживает раскол, отмечает издание.

Между тем, во время визита Владимира Путина в Вену, он предлагал себя в качестве надежного партнера Европы, заявив, что у России «нет никаких целей что-либо или кого-либо разделять в Евросоюзе».

Ранее немецкий политик высказался за возврат России в G8.