Песков: Путин и Трамп обсуждали возможность встречи в Вене

Президент России Владимир Путин обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом возможность встречи в Вене. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «конкретного обсуждения» переговоров еще не ведется.

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«Зачастую рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом», — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что его встреча с Трампом должна быть продуктивной, так как президент США умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы.