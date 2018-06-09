Назначена дата выборов губернатора Амурской области

Внеочередные выборы губернатора Амурской области пройдут 9 сентября, сообщается на сайте законодательного собрания региона.

«В соответствии с нормативными правовыми актами в случае досрочного прекращения полномочий, досрочные выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий (9 сентября 2018 года)», — говорится на сайте законодательного собрания.

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Дата внеочередных выборов главы региона была назначена на заседании, которое прошло в субботу, 9 июня. Отмечается, что за решение о назначении выборов главы региона проголосовали 22 депутата из присутствовавших 26.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Приамурья Александр Козлов возглавил Министерство по развитию Дальнего Востока. На его место президент России Владимир Путин назначил участника «Лидеров России» Василия Орлова.