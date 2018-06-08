Пушков: в G7 все в «разнотык»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере рассказал о том, что происходит в «Большой семерке».

«В G7 все в разнотык: Трамп считает нужным вернуть Россию, Меркель не хочет , Италия хочет, но Канада и Британия против. Плюс разногласия по Ирану и тарифные войны Трампа, что побудило Макрона заговорить о возможности G6 — без США. А для России G7 утратила прежний шарм. Занавес», — написал Пушков.

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Ранее руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8.

По его словам, Трамп в настоящее время «выглядит скорее эксцентриком, чем выразителем общего мнения G8».