Бельгия и ФРГ избраны членами СБ ООН

Бельгия и Германия станут членами Совета Безопасности Организация Объединенных Наций на 2019—2020 годы. Об этом сообщается на сайте ООН.

Как отмечается, Индонезия, Доминиканская Республика и ЮАР также были избраны членами СБ ООН на данный период.

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Непостоянных членов Совбеза выбрали с помощью тайного голосования на Генассамблее ООН.

Данные страны сменят Боливию, Нидерланды, Эфиопию, Швецию и Казахстан с 1 января 2019 года.

При этом постоянными членами СБ ООН являются Россия, США, Великобритания, Китай и Франция.

Ранее сообщалось, что СБ ООН принял заявление по ситуации на Украине.

Как отмечалось, Совбез выразил серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации в Донбассе.