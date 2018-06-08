Порошенко рассказал о главной угрозе для Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что коррупция является главной угрозой для страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций», — сказал Порошенко.

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Он также подчеркнул, что коррупция является одной из самых больших угроз для Украины.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла закон о создании Антикоррупционного суда.

Как отмечалось, на заседании Рады Порошенко заявил, что закон «полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии и одновременно полностью соответствует конституции и законам Украины».