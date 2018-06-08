Пушков оценил угрозу Макрона «выгнать» США из G7

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона подписать соглашение с участниками саммита G7 без США.

«Мысль оригинальная, но невыполнимая. Как бы Европа ни была раздражена, на такой бунт она не способна», — написал Пушков.

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Ранее Макрон заявил, что участники саммита G7 могут подписать «соглашение шести стран» без президента США Дональда Трампа.

По его словам, Трамп, возможно, не против изоляции, но и остальные члены G7 не против того, чтобы подписать соглашение между шестью странами.

Он также подчеркнул, что шесть стран представляют собой «экономический рынок, имеющий богатую историю».