Buzzfeed: Тереза Мэй предложит G7 создать группу быстрого реагирования на угрозы со стороны России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время саммита G7 в Канаде намерена предложить создать новую группу быстрого реагирования на угрозы со стороны России. Об этом стало известно изданию Buzzfeed, получившее доступ к аудиозаписи беседы на закрытой встрече главы МИД Великобритании Бориса Джонсона с членами Консервативной партии.

В частности, речь идет о противостоянии угрозам кибератак и покушениям на жизни людей. Подробности плана неизвестны. Говоря о России, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что Лондон играет ведущую роль в попытке противостоять Кремлю, который настроен враждебно по отношению к другим странам.

Ранее стало известно, что Тереза Мэй не встретится с Дональдом Трампом на G7.