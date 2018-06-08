Путин первым из мировых лидеров получил китайский орден дружбы от Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин стал первым среди глав государств, кто получил от председателя КНР Си Цзиньпина высшую госнаграду Китая — орден Дружбы Китайской Народной Республики, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Этот орден был утвержден в качестве основной государственной награды законом, который вступил в силу 1 января 2016 года. В соответствии с положениями закона, им награждаются иностранцы за особый вклад в государственное строительство и модернизацию Китая, а также за вклад в развитие связей и сотрудничества страны с иностранными государствами и поддержание мира.

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Си Цзиньпин также отметил, что Путин 19 раз посещал Китай с визитом с 2000 года, что стало самым высоким показателем среди главы государств мировых держав, и назвал российского лидера «самым знакомым и уважаемым в Китае».

Ранее сообщалось, что китайский военный оркестр сыграл Путину «Катюшу» в Пекине.