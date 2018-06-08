Los Angeles Times сравнил Путина с Зубной феей

«Прямая линия» с президентом России дает возможность Владимиру Путину сыграть роль Зубной феи, пишет Los Angeles Times.

«Шоу, пожалуй, лучше всего известно тем, что дает Путину возможность сыграть роль — что-то между Зубной феей и Энн Лэндерс (автор колонок «Спроси Энн Лэндерс», в которых она делилась жизненными и бытовыми советами — «Газета.Ru»), раздавая советы мудреца и почти волшебно решая проблемы великие и (в основном) малые», — пишет американская газета Los Angeles Times.

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Издание особенно выделяет вопрос, прозвучавший на «прямой линии», во время которого Владимира Путина спросили, какой совет своего отца он бы передал своим внукам. «Не врать», — ответил Путин.

Однако, отмечает LA Times, на 18-ом году своего руководства страной Путин взял «более серьезный тон» общения с населением, чем в предыдущие годы.