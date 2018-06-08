В Совфеде объяснили заявление Турции о Крыме давлением Запада

Руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о Крыме, отметив, что подобные заявления не способствуют улучшению двусторонних отношений, а также указав на влияние со стороны западных стран, передает РИА «Новости».

«Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов. Можно предположить, что заявление министра — своего рода отвлекающий маневр, попытка переключения внимания Запада на Россию», — сказал Косачев.

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Он подчеркнул, что «улучшению российско-турецких отношений это явно не будет способствовать, эти отношения самодостаточны, отвечают национальным интересам двух стран и не должны быть подвержены внешней конъюнктуре».

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции призвал Запад не забывать об «аннексии Крыма».