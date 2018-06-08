Жириновский: Россия должна вернуть себе господство в океанах

Когда в начале 1990-х я предрекал, что русский солдат омоет сапоги в Индийском океане, к этому относились как к чересчур оптимистичной фантазии, но в 2018 году это стало реальностью — Россия вернула влияние на Ближнем Востоке и постепенно возвращается в Африку, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Военная база в одной из стран, выходящих к Индийскому океану – вполне себе вопрос ближайших лет; уже сейчас регулярно проходят российско-китайские военно-морское учения «Морское взаимодействие» и российско-индийские - «Индра», отметил он.

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«Как подсчитал журнал Newsweek, в настоящее время у России 21 военная база за рубежом (в основном в странах СНГ), у США – около 900. При этом по оценке Пентагона, даже с таким количеством баз Россия оказывает «непропорционально большое» влияние на мировую политику. Конечно, нам нужны новые базы в теплых морях. Но не для того, чтобы кому-то угрожать» ,— пояснил Жириновский в интервью «Газете.Ru».

В то время, пока США строили свои военные базы и гоняли авианосцы по всему миру, СССР развивал глубоководный исследовательский флот, и теперь когда Голливуду нужны глубоководные съемки, он идет к российским ученым, констатирует лидер ЛДПР.

«Наши исследователи отлично изучили Северный Ледовитый океан. Российские карты морского дна – лучшие в мире. Всемирный день океанов – это отличный повод вспомнить о военных и гражданских исследователях, которые регулярно совершают научные открытия и открывают для России и всего человечества подводный мир. В отличие от США и их потребительского отношения к Мировому океану, Россия занимается изучением и познанием. В 21 веке владеющий информаций владеет миром. Россия может стать ведущей морской державой, сделав ставку не на грубую силу, а на современные технологии», — отметил Жириновский.