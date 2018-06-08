СМИ: Джонсон раскритиковал Мэй и восхвалял Трампа во время приватного ужина

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время закрытой встречи сторонников и доноров партии Тори жестко критиковал британского премьер-министра Терезу Мэй, сообщает Buzzfeed.

Изданию удалось ознакомиться с текстом речи Джонсона на мероприятии. По его словам, власти Великобритании рассчитывают на гораздо менее удачный исход сделки по Brexit, чем предполагалось изначально. Кроме того, министр отметил, что «все больше восхищается» президентом США Дональдом Трампом.

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Джонсон также рассказал, что сейчас Великобритания играет ведущую роль в противостоянии «враждебным действиям Кремля». По его словам, на саммите G7 в Канаде Мэй предложит создать международную «группу быстрого реагирования» для борьбы с кибератаками, якобы организованными в России.

Ранее сообщалось, что Джонсон обсудил с госсекретарем США Майком Помпео борьбу с терроризмом.