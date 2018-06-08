Эрдоган заявил о возможности снятия режима ЧП в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения в стране может быть снят после проведения выборов 24 июня, сообщает Reuters.

Режим чрезвычайного положения в Турции был введен после неудачной попытки государственного переворота в 2016 году, предпринятой сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. После них, по словам Эрдогана, власти страны обсудят возможность снять режим чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что Турция отказалась по требованию США прекратить закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400.