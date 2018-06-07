Источник в МИДе объяснил поездку Лаврова в КНДР

Визит министра иностранных дел России Сергея Лавров состоялся после приглашения с северокорейской стороны. Об этом сообщил источник в МИДе, комментирую вопрос РИА «Новости».

Агентство сослалось на сообщения ряда СМИ, которые предположили, что Лавров поехал в Пхеньян, чтобы не «выпасть» из процесса переговоров по северокорейской проблематике.

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Источник отметил, что «логика визита опирается на один дипломатический факт — мы получили приглашение, и не абстрактное, а с конкретными сроками».

«И как вежливые люди мы им воспользовались», — заключил он.

31 мая Сергей Лавров посетил Пхеньян и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что ему «не понравилась» эта встреча.