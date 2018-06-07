Трамп рассказал о подготовке к встрече с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп рассказал, как проходит подготовка к его встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, к встрече с Ким Чен Ыном все готово.
Как отмечается, об этом президент США заявил на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме.
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Ранее в Белом доме назвали место встречи Трампа и Ким Чен Ына.
Также стало известно, время встречи лидеров США и КНДР.
Как отмечалось, в настоящее время делегация США в Сингапуре согласовывает окончательные детали по логистике.