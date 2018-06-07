Spectator рассказал о неудавшейся попытке сделать Россию снова великой

Россия снова стала великой, но она разрушается, и Европа идет тем же путем, пишет британский журнал The Spectator.

Президент России Владимир Путин не жалеет средств на то, чтобы показать страну как динамичное, сильное и безопасное государство, отмечает издание. Москва претерпела двухлетний период обновления, после которой стала более чистой, свежей и процветающей, чем любая другая европейская столица, констатирует автор. Путин снова сделал Россию великой, отмечает журнал.

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Между тем, российская экономика стагнирует, пишет автор, как и при правлении Леонида Брежнева, происходит бегство капитала и утечка мозгов молодых специалистов и предпринимателей.

Тем не менее, Европа, похоже, идет таким же путем, отмечает в материале. В настоящее время появились политические силы, пытающиеся разрушить европейское единство. Cреди «потенциальных разрушителей европейского проекта» Spectator называет и новое правительство Италии.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за отмену санкций в отношении России.