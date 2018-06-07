Путин рассказал о своих внуках

Российский президент Владимир Путин заявил, что ему хотелось бы больше общаться со своими внуками. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в настоящее время ему на это не хватает времени.

«Это всегда вопрос такой сложный — не хватает, значит, я его плохо организую, я это понимаю, но мне бы хотелось побольше общаться со своими внуками, это правда», — добавил Путин.

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Он также подчеркнул, что все его внуки здоровы и у них все хорошо.

Путин отметил, что дарит своим внукам игрушки.

Ранее Путин в ходе «прямой линии» рассказал о совете своим внукам.

Как отмечалось, главу государства спросили о том, какой бы совет своего отца он передал бы своим внукам.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».