Путин дал напутствие россиянам

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Президент России Владимир Путин в завершении «прямой линии» дал напутствие россиянам.

Ведущий задал вопрос, что глава государства может сказать россиянам, чтобы мобилизовать их для необходимого стране рывка.

«Я знаю, что когда мы говорим о прорыве, всегда вспоминают задачи, которые стояли перед нами в 30-ые, 50-ые годы», — отметил Путин.

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По его словам, тогда речь шла о выживании страны, а сегодня об этом речи не идет.

«Сегодня такой угрозы вроде бы и нет. Безопасность вроде бы обеспечена на отдаленную длительную перспективу. У нас хорошо подготовленные и образованные люди. Но я хочу, чтобы мы все понимали, знали и руководствовались этим соображением, если мы отстанем в технологическом развитии, внедрении новых технологий, цифровую экономику, если мы не сможем связать страну пространственно новыми линиями связи и дорогами, инфраструктурой, если мы не будем уделять должного внимания здравоохранению и образованию, мы можем безвозвратно отстать, что поставит под вопрос наш суверенитет», — подытожил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.