Путин рассказал о своем преемнике

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/11789491/upload-RIAN_5521920.HR-pic905-895x505-38551.jpg">

Российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о преемнике. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Преемника определит избиратель Российской Федерации. Но, конечно, я думаю, чтобы у нас подросло новое поколение управленцев — ответственных людей, которые будут в состоянии взять ответственность за будущее России», — сказал Путин.

Реклама

Ранее Путин ответил на вопрос о политической конкуренции.

По его словам, положительных результатов можно достигать только с помощью совместной работы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным.