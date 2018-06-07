Путин рассказал о своем преемнике
Российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о преемнике. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«Преемника определит избиратель Российской Федерации. Но, конечно, я думаю, чтобы у нас подросло новое поколение управленцев — ответственных людей, которые будут в состоянии взять ответственность за будущее России», — сказал Путин.
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Ранее Путин ответил на вопрос о политической конкуренции.
По его словам, положительных результатов можно достигать только с помощью совместной работы.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным.