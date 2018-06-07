Путин рассказал, что пожертвовал личной сферой жизни
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос ведущих о том, чем пришлось пожертвовать ради того, чтобы быть президентом.
«Личной сферой жизни человека», — ответил российский президент.
Однако, по его словам, взамен на посту главы государства он получил возможность помогать миллионам людей.
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Ранее Путин ответил на вопрос ведущих, когда он поверил в бога.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.
7 июня в 16-й раз проходит «прямая линия» с Владимиром Путиным. Организаторам поступило уже более 1,7 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России. Формат проведения мероприятия претерпел некоторые изменения