Путин ответил на вопрос, когда он поверил в бога

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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос ведущих о том, когда он поверил в бога.

Российский президент отметил, что вопрос этот очень личный.

По мнению Путина, каждый человек рождается с верой в бога.

«В Великой Отечественной войне, когда люди вставали из окопа и шли в атаку, каждый из них думал о боге», — сказал Путин.

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Он отметил, что каждый человек, когда попадает в экстремальную ситуацию — так или иначе думает о боге.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.

7-го июня в 16-й раз проходит «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным. Организаторам поступило уже более 2 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России.