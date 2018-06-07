Путин ответил на вопрос, когда он поверил в бога
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос ведущих о том, когда он поверил в бога.
Российский президент отметил, что вопрос этот очень личный.
По мнению Путина, каждый человек рождается с верой в бога.
«В Великой Отечественной войне, когда люди вставали из окопа и шли в атаку, каждый из них думал о боге», — сказал Путин.
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Он отметил, что каждый человек, когда попадает в экстремальную ситуацию — так или иначе думает о боге.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.
7-го июня в 16-й раз проходит «прямая линия» с президентом Владимиром Путиным. Организаторам поступило уже более 2 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России.