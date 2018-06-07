Путин дал совет своим внукам

Российский президент Владимир Путин рассказал о совете своим внукам. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Отмечается, что главу государства спросили о том, какой бы совет своего отца он передал бы своим внукам.

«Не врать», — сказал Путин.

Ранее Путин объяснил, почему Мутко невозможно отправить на пенсию. Президент заявил, что знает о слухах и разговорах, которые связаны с Мутко, но также отметил его профессиональные качества. Глава государства добавил, что невозможно отправить Мутко на пенсию с учетом той «мощной атаки», которая шла на него в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».