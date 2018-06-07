Путин рассказал, что часто смеется над собой

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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» рассказал, что часто смеется над собой.

Кроме того, Путин добавил, что находит смешными некоторые события на мировой арене.

В частности, он рассказал, что недавно одно немецкое СМИ опубликовало статью с заголовком «Трамп толкает Европу в руки Путина».

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«Если совместить это с более ранним обвинением, что Россия повлияла на выборы в США, то это звучит очень смешно. Как будто мы помогли Трампу с выборами, а он нам за это отдает Европу. Это же бред. И это очень смешно», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным. В 2018 году для «прямой линии» поступило более 2 млн вопросов. Президент находится в московской телевизионной студии в Гостином дворе.