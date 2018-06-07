Путин про дальневосточный гектар: программа работает

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос жителей Дальнего Востока о проблемах с получением дальневосточного гектара.

Отвечая на часть вопроса, где говорилось, что «все лучшие участки разобрали чиновники», Путин выразил надежду, что это не так.

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«Надеюсь что это не так. Хотя мы еще раз дополнительно проверим», — сказал российский президент.

Он отметил, что судя по тому, что вопросы возникают, программа востребована.

Путин также напомнил, что было принято решение о том, что программа будет масштабирована и на другие регионы.

В ходе прямо линии Путин также впервые узнал о традиции амнистии после президентских выборов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.