Путин впервые узнал о традиции амнистии после выборов

Президент России Владимир Путин считает, что в стране нет традиции объявлять амнистию после вступления в должность главы государства.

«Я не знаю такой традиции. У нас такой традиции нет», — сказал Путин.

Информация о существовании такой традиции содержалась в вопросе в ходе «прямой линии».

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«Время от времени мы это делаем, я поддерживал эти инициативы. Объявление амнистии — не президента, а парламента. Эти инициативы должны быть хорошо продуманы», — заявил Путин.

По его словам, решение по амнистиям не должно зависеть от внешних факторов, в том числе — избрания президента.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным. В 2018 году для «прямой линии» поступило более 2 млн вопросов. Президент находится в московской телевизионной студии в Гостином дворе.