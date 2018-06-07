Путин рассказал, какая полоса у России: черная или белая

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Президент России Владимир Путин в ходе ответа на первый вопрос на «прямой линии» рассказал, какая сейчас полоса в России: белая или черная.

Ведущий напомнил, что на прошлой «прямой линии» Путин сказал, что полоса сейчас серая.

«В какой полосе мы сейчас находимся? Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Но и в природе нет абсолютно чистых цветов», — заявил Путин.

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Он отметил, что чисто белого не бывает даже в Арктике и Антарктике.

7 июня в 16-й раз проходит «прямая линия» с Владимиром Путиным. Организаторам поступило уже более 1,7 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.