Новый вице-премьер Италии рассказал об отношении к России

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Новый итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо рассказал, что страна будет развивать диалог с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ди Майо, итальянскую сторону не беспокоит приостановка санкций по отношению к России, но она будет придерживаться существующих соглашений и альянсов.

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«Мы остаемся членами НАТО и союзниками США, но будем продвигать диалог с другими странами, с такими, как Россия, как это и было всегда», — заявил Ди Майо.

Ранее новое итальянское правительство во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в сенате национального парламента. В поддержку кабинета министров высказался 171 сенатор, против проголосовали 117 человек, еще 25 воздержались.