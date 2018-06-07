Глава Совета ЕС не исключил, что действия Трампа говорят о распаде западного сообщества

Председатель Совета ЕС Дональд Туск рассказал, что действия американского президента Дональда Трампа могут быть «случайными изменениями» или первыми сигналами «распада западного политического сообщества». Об этом он написал в статье для The New York Times.

Как отмечается, на предстоящем саммите G7 будет обсуждаться выход американской стороны из Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки, а также введение пошлин на алюминий и сталь.

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«Решающий вопрос сегодня заключается в том, являются ли эти решения… только сезонной турбулентностью или скорее первыми симптомами распада западного политического сообщества, которое G7 представляет и неофициально возглавляет?» — завил Туск.

Он добавил, что европейские страны должны быть благодарны Трампу, так как в настоящее время Европа должна сделать все возможное для защиты трансатлантических связей.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в настоящее время возвращение российской стороны в G8 («большую восьмерку») невозможно.