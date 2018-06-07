Меркель призвала Европу проявить настойчивость в «меняющемся мире»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европейского союза (ЕС) проявить настойчивость в период, когда власти США меняют мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны. Слова главы ФРГ передает агентство Bloomberg.

В числе новых мировых проблем Меркель назвала выход США из иранской ядерной сделки, а также введение ввозных пошлин на сталь и алюминий со стороны Соединенных Штатов. По ее мнению, странам ЕС следует «отточить» свою позицию, а также «в один европейский голос» выступать в Совбезе ООН.

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Данное заявление канцлер ФРГ сделала во время заседания фракции Европейской народной партии в Мюнхене.

Ранее Меркель заявила, что в настоящее время возвращение России в G8 («Большую восьмерку») невозможно.