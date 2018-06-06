Порошенко: то, что я делаю сейчас, другим будет сделать очень трудно

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что то, чем он занимается на своей должности, будет не каждому под силу. Об этом он рассказал журналистке Марине Барановской в фильме «Один день с президентом».

«Мой ответ будет очень нескромным. И он был еще в 2014 году. Если бы во время войны я знал, что поедешь-не поедешь оно все равно будет сделано, нам удастся создать армию, мировую коалицию, мобилизовать усилия всех мировых лидеров, что это может сделать кто-то, кроме меня, я бы, возможно, принял это «а зачем это тебе». Я остаюсь твердо убежден, что то, что я делаю сейчас, другим будет сделать очень трудно», — сказал Порошенко.

Он также рассказал о том, что у его жены Марины также напряженный график, хотя она «могла бы сидеть дома, а не заниматься инклюзивным образованием и благотворительностью».