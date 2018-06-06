МИД раскритиковал доклад ОБСЕ по выборам в России

МИД России прокомментировал доклад Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) о президентских выборах 18 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Доклад является очередным свидетельством политической ангажированности Бюро, чья методология отягощена «двойными стандартами» как при формировании мониторинговых миссий, так и при подготовке итоговых заключений», — заявили в ведомстве.

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По словам МИД, реальная картина состоявшихся выборов президента России «Бюро интересует мало».

В ведомстве также подчеркнули, что БДИПЧ «вышло далеко за рамки своего мандата, откровенно вмешиваясь в законодательные процессы в Россиии, непосредственно не связанные с выборами».

Ранее сообщалось, что БДИПЧ в докладе о выборах в России порекомендовало российским властям рассмотреть возможность полномасштабной реформы законодательства.