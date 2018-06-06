СБ ООН принял заявление по ситуации на Украине

Совет Безопасности ООН выразил серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации в Донбассе. Об этом сообщается РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Согласно документу, СБ ООН осуждает нарушения режима прекращения огня в Донбассе, особенно применение тяжелых вооружений, запрещенных минскими договоренностями.

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Как отмечается, СБ призвал все стороны выполнять договоренности об отводе сил и выводе тяжелой техники.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает на принятие в СБ ООН заявления по ситуации на Украине.

23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об обострении ситуации в Донбассе.