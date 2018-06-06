Земан назначил Бабиша премьером Чехии еще раз

Чешский миллиардер Андрей Бабиш был повторно назначен на должность премьер-министра страны. Об этом пишет Lidovky.

Отмечается, что церемония назначения главы политического движения ANO («Акция недовольных граждан») чешским премьером проходила в Пражском граде. Церемонию провел президент Чешской республики Милош Земан.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что референдум о выходе страны из Евросоюза является не допустимым и не будет проходить.