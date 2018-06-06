Politico: Австрия воспользуется председательством в ЕС, чтобы помочь России

Визит президента России Владимира Путина в Австрию не оставил сомнений, что несмотря на напряженные отношения с Западом, у Москвы есть друг, пишет Politico.

Издание отмечает, что Путин, для которого даже была расстелена красная ковровая дорожка, был очень тепло принят австрийским руководством.

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Между тем, отмечает Politico, основное внимание во время визита уделялось символическим жестам, а не содержанию. Руководство Австрии стремится сделать свою страну вновь «мостом» между Востоком и Западом. Помимо этого, замечает издание, австрийская сторона предпочитала избегать вопросов о «российской агрессии». Во время встречи президент Австрии Александер ван дер Беллен подчеркнул, что Россия — это часть Европы.

Издание отмечает, что Россия старается с удвоенной энергией наладить отношения с Европой. Владимир Путин со своей стороны пытался добиться смягчения антироссийских санкций. Канцлер Австрии Себастьян Курц воздержался от обещаний, но заявил, что воспользуется председательством в ЕС, чтобы улучшить отношения с Россией и выразил надежду, что они смогут «шаг за шагом ослабить санкции».

Ранее президент России Владимир Путин после встречи отметил, что переговоры в Вене прошли в дружеской атмосфере.