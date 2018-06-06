Постпред России в Вене рассказал о попытке США помешать другим странам выполнять СВПД

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия США направлены на то, чтобы помешать другим странам выполнять соглашение по иранской ядерной программе (СВПД). Текст его заявления опубликован на сайте российского МИДа.

По словам Ульянова, российская сторона положительно относится к «взвешенной и мудрой» реакции Тегерана на действия США.

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«США не только вышли из СВПД, но и пытаются помешать другим государствам продолжить выполнение этой договоренности», — заявил Ульянов.

Ранее МИД Франции отреагировал на увеличение Ираном мощностей для обогащения урана.