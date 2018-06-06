Стало известно, что обсудят на встрече Путин и Си Цзиньпин
Возглавляющий Дальневосточный федеральный округ Юрий Трутнев рассказал, что во время встречи российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина речь пойдет о развитии международных транспортных коридоров, передает РИА «Новости».
По словам Трутнева, позиции российской и китайской сторон по транспортным переходам в настоящее время отличаются.
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«Я через три дня будут участвовать в переговорах Владимира Путина с Си Цзиньпином, будем еще раз ставить этот вопрос. Думаю, что там придется немножко менять конфигурацию», — сказал Трутнев.
Он добавил, что Россия будет добиваться строительства транспортных переходов.
Ранее Путин подтвердил, что приготовил подарок для лидера КНР Си Цзиньпина, однако отказался рассказать, что это будет.