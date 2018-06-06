Путин: Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет
Президент России Владимир Путин заявил, что российский народ всегда выберет суверенитет, передает РИА «Новости».
«Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
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Также Путин сказал, что Россия будет уделять серьезное внимание позиционированию на международной арене как страна, которая придерживается принципов международного права, уважает интересы партнеров и будет добиваться соблюдения своих собственных интересов.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не может иметь никакой другой цели, кроме улучшения жизни граждан.