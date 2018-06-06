Путин рассказал, что мог бы стать адвокатом

Президент России Владимир Путин рассказал, что если бы не занимался политикой, то мог бы работать адвокатом, передает РИА «Новости».

«Я работал в разведке Советского Союза, во внешней разведке Советского Союза. У меня уже есть профессия. Но я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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Ранее Владимир Путин признался, что ежедневно занимается спортом 2-2,5 часа.

Он рассказал, что занимается в зале, плавает, иногда играет в хоккей.

Также Путин заявил, что не видит ничего плохого в фотографиях, на которых он изображен с голым торсом.